В Сыктывкаре пропала женщина в белом парике

9 декабря в столице Коми исчезла 63-летняя Галина Кострикова. Она вышла из дома и больше не появлялась. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, Галина Анатольевна Кострикова не появлялась с 9 декабря 2019 года. Женщина ушла из дома и до сих пор не выходила на связь. Неизвестно даже, во что она была одета. Единственная вещь, о которой сказано в ориентировке – сыктывкарка носит белый парик под каре. Кроме того, женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: полное

Волосы: темные, короткие

Глаза: карие

Если вам что-либо известно о местонахождении Галины Костриковой, просьба звонить по телефону 89091287845, 8 800 700 54 52 или 112.

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