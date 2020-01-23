Фото дня в Сыктывкаре: бесконечные просторы под голубым небом

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: бесконечные просторы под голубым небом23 января 2020
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Николай Календюк
Чудесные солнесные дни и отностиельно стабильна погода продолжают радовать сыктывкарцев не только возможностью прогуляться, но и прекрасными видами. Один из снимков, где яркое слонце под голубым небом заливает собой бескрайние просторы попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Николай Календюк
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