Фото дня в Сыктывкаре: бесконечные просторы под голубым небом

Чудесные солнесные дни и отностиельно стабильна погода продолжают радовать сыктывкарцев не только возможностью прогуляться, но и прекрасными видами. Один из снимков, где яркое слонце под голубым небом заливает собой бескрайние просторы попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Николай Календюк

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