Эксперты назвали передачу нового китайского вируса через посылки возможной

Эксперты назвали передачу нового китайского вируса через посылки возможной23 января 2020
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Ввоз мясной продукции уже запрещен
Вспышка нового типа коронавируса в Китае заставила российские ведомства начать сплошные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в страну из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщают «Известия».
Инспекторы начали изъятие всей животноводческой продукции без заводской упаковки или не прошедшую термическую обработку. Ввоз мяса из Китая уже запрещен:
- Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города (Ухань) либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание - зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя - определенный вид животных, рассказали в Россельхознадзоре.
По предварительным данным, в мире уже зарегистрировали 552 случая заражения. Болезнь оказалась смертельной для 17 человек. Ученые также допустили, что передача вируса возможна через замороженные продукты и посылки, так как коронавирусы устойчивы к холоду. В популярном в нашей стране AliExpress заявили, что сотрудничают с Роспотребнадзором. Эксперты отмечают, что заразиться можно через предметы.
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