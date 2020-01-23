Эксперты назвали передачу нового китайского вируса через посылки возможной

Вспышка нового типа коронавируса в Китае заставила российские ведомства начать сплошные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в страну из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщают «Известия».

Инспекторы начали изъятие всей животноводческой продукции без заводской упаковки или не прошедшую термическую обработку. Ввоз мяса из Китая уже запрещен:

- Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города (Ухань) либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание - зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя - определенный вид животных, рассказали в Россельхознадзоре.

По предварительным данным, в мире уже зарегистрировали 552 случая заражения. Болезнь оказалась смертельной для 17 человек. Ученые также допустили, что передача вируса возможна через замороженные продукты и посылки, так как коронавирусы устойчивы к холоду. В популярном в нашей стране AliExpress заявили, что сотрудничают с Роспотребнадзором. Эксперты отмечают, что заразиться можно через предметы.

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