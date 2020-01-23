Молодая сыктывкарка борется со страшной болезнью

В Сыктывкаре собирают средства, чтобы спасти молодую девушку. У Марии Семенченко обнаружили рак желудка IV стадии. Об этом сообщает «КП в Коми».

Семья девушки хочет собрать средства для установки приспособления, которое поможет ей нормально жить. Дело в том, что в случаях распространенного рака с метастазами в брюшную полость может возникнуть асцит или скопление жидкости в животе. Со временем ее становиться все больше, вплоть до 10-15 литров. У Марии сложилась именно такая ситуация и сейчас ей тяжело двигаться и даже дышать.

Дли снижения рисков развития осложнений и облегчения удаления жидкости врачи установят перитонеальную порт-систему. Именно для этого устройства сыктывкарцы собирают 300 тысяч рублей. В сумму входит размещение в стационаре (2-3 дня), осмотр, анестезия, порт-система, имплантация порт-системы, симптоматическая терапия для стабилизации состояния.

Чтобы помочь девушке, можно перевести средства на следующие счета и номера:

Сбербанк (карта мужа) 2202 2002 0706 8527 Андрей Евгеньевич Т. (по номеру телефона - +7 977 474 98 66)

Андрей Евгеньевич Т. (по номеру телефона - Тинькофф (карта Марии) 5536 9137 7046 1065 Мария Геннадьевна С.

Мария Геннадьевна С. Яндекс Кошелёк 4100111240901562

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»