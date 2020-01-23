В Сыктывкаре попрощались с главой «СПАС-Коми», который погиб в бассейне

23 января прошла церемония прощания с начальником «СПАС-Коми» Дмитрием Тропниковым, который утонул в бассейне одного из фитнес клуба Сыктывкара.

59-летний заслуженный спасатель скончался 21 января. В последний путь Дмитрия проводили в здании ГУ МЧС региона 23 января в 10:00. Проститься пришло огромное количество людей. Слово предоставляли друзьям, коллегам и просто всем желающим.

Заместитель начальника автономного учреждения «СПАС - Коми» Павел Шунин был одним из первых, кто нашел в себе силы подойти к микрофону:

- Он был для нас не только товарицем и наставником, он был для нас почти как отец. Терять отца - это всегда тяжело. Это был человечище с огромным сердцем. Я мог бы сказать больше, но тяжело. Это огромная утрата для нас.

Первый начальник главного управления МЧС России по РК, ветеран МЧС России генерал-майор Анатолий Нуйкин отметил, что смерть Дмитрия была неожиданной, преждевременной, и от этого и коллегам, и родным еще тяжелее:

- Приношу соболезнования всем родным и близким Дмитрия. Это для нас для всех утрата. Для родных это был прекрасный муж, сын, отец. Для нас он был мастером своего дела, человеком-душой. Это неожиданная смерть, от этого еще печальнее.

От первых сослуживцев погибшего выступил ветеран пожарной охраны Валерий Бахтин. Он вспомнил дни, когда они плечом к плечу работали вместе и передал соболезнования от всех жителей Ухты:

- Дмитрий Арсентьевич начал свою деятельность в 80-ом году в городе Ухте. Мы проработали 20 лет плечом к плечу. Надежный был друг, всегда прикрывал. Конечно, мы понесли тяжелую утрату. Он все спасал, спасал, спасал людей всю свою жизнь. Хочу передать соболезнования родным от всех жителей города Ухты.

Ветеран пожарной охраны Анатолий Дмитриев вспомнил свою дружбу с ушедшим:

- Терять близких людей - это всегда тяжело. Последние 20-25 лет мы с Дмитрием Арсентьевичем были, я могу даже сказать, друзьями. Соболезнования родным и близким. Берегите своих детей.

От имени одноклассников Дмитрия речь произнесла Надежда Александровна:

- К сожалению, наш 10«б» уже наполовину на небесах, а теперь не стало и Димы. У нас был дружный класс, всегда, когда мы собирались, он был с нами. Он был очень надежным. Если есть Дима, то есть уверенность, что все будет хорошо. Лидерские свои качества он проявлял еще в школе. Он был лидером всю жизнь. Я очень сожалею, что так случилось. От имени одноклассников и земляков, которые просили поклониться Диме, от тех, кто не смог приехать, от всей моей семьи я выражаю глубокие соболезнования. Спи спокойно, дорогой.

От правительства Республики Коми с речью выступил заместитель председателя правительства Константин Лазарев:

- Позвольте мне выразить самые глубокие соболезнования. Это очень внезапная утрата человека с большой буквы. Человека, который не только выполнял свои обязанности, но и был наставником, примером для подражания. Таких людей в республике очень мало, к сожалению, еще одним человеком такого масштаба стало меньше.

Редакция портала PG11.ru приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.