Смартфоны по ночам и кассовые чеки: ученые назвали обычные вещи, которые вызывают рак

В Германии исследовали неочевидные причины, которые могут вызвать рак. Как оказалось, существует множество обыкновенных привычек, способствующих развитию этой страшной болезни. Об этом сообщают РИА «Новости».

В списке оказались такие странные пункты, как выбор места у иллюминатора в самолете – в этом случае повышается попадание на кожу ультрафиолетовых лучей – а также частое взаимодействие с квитанциями и чеками, так как токсичные вещества из чернил могут накапливаться в организме.

Здесь же оказались очень горячие напитки, которые приводят к раку органов желудочно-кишечного тракта, а также отказ от презервативов – его связывают с раком шейки матки и некоторыми другими злокачественными опухолями половых органов. Привычка кататься в авто с открытым окном в час пик тоже способна привести к печальным результатам, особенно для легких и мочевого пузыря, а регулярное пиво после работы – это риск для печени и молочной железы.

Кроме того, врачи рекомендуют не валяться с телефоном в кровати по ночам – свет от экрана разрушает мелатонин. А казалось бы полезная косметика с минеральными маслами содержит опасные канцерогены.

Кстати, недавно в Университете Джорджии в США нашли «бытовое» средство для борьбы с раком. Им оказалась обычная поваренная соль или хлорид натрия. Ученые изучили наночастицы хлорида натрия и их поведение в среде, после чего поняли, что они способны проникать в клетки через эндоцитоз. Тогда они распадаются и разрывают плазматическую мембрану клетки, а организм получает сигнал бороться с патогенами – в том числе и раковыми клетками.

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