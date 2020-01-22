Гороскоп на 23 января: Раки столкнутся с равнодушием, а Скорпионов окружит мрачная атмосфера

Овен

Сегодня от Овнов требуется выполнение долга любой ценой. Благосклонность начальства маловероятна, если у вас плохо с дисциплиной. Овнам-руководителям нужен самоконтроль, важно избегать рисков и ходов ва-банк: можно поставить под удар весь проект или доверенный участок, а заодно и свою карьеру. Овнам-подчиненным не стоит обижаться на руководство: в сложившейся ситуации тирания может быть оправдана.

Телец

Тельцам сегодня потребуется самообладание. Многие Тельцы могут оказаться в критической ситуации, где замешаны не только их личные интересы. Если у вас нет нужных полномочий, лучше не вмешиваться в ход событий. Если вы сохраните выдержку, то в самой сложной обстановке сохраните свои позиции. Начав нервничать или проявлять непрошеную самодеятельность, вы рискуете подпилить сук, на котором сидите.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с роковым препятствием, над которым не властны. Звезды подсказывают, что лучший способ не попасть под каток негативных событий – безупречно вести все свои дела, исключить любые начинания и держаться подальше от возможных угроз. В противном случае, вероятны запреты, блокировки, задержки, суровые проверки, ощутимые потери, ситуации прессинга и другие неприятности.

Рак

Сегодня у Раков может не сложиться диалог. Теплое общение сменится прохладным, может повиснуть роковая тишина или возникнуть неприятная пауза. Нужные люди могут пропасть с горизонта. Вместо доброжелательного отношения вы рискуете натолкнуться на строгость, равнодушие или гнев, что может быть и дурным настроением, и провокацией. Важно быть честным, не бояться правды. Не стоит биться в закрытые двери.

Лев

День может быть связан для Львов с проверкой, дисциплиной, контролем, застарелым негативом. Возможно, придется заняться ответственной малоприятной работой, чтобы оправдать доверие и подтвердить квалификацию. Руководителям предстоит быть строже с подчиненными. Сконцентрироваться на трудной задаче может вынудить запушенная болезнь. Не исключены критичные события в связи с домом или домашними питомцами.

Дева

Сегодня судьба добра к Девам, но недвусмысленно напоминает им об ответственности, связанной с дарованными благами. Например, о сложностях содержания собственного жилья или машины, трудностях творческой и профессиональной реализации, нагрузках при воспитании детей. Придется стать серьезнее и дальновиднее, заново обдумать вероятные риски и необходимые жертвы, уточнить планы и принципы, отмести лишнее.

Весы

Сегодня Весы могут пережить очередную фазу охлаждения в отношениях или недопонимание в семье. Возможно обострение жилищных или территориальных споров, профессиональных разногласий, проблем признания и благодарности. Критической отметки может достигнуть старый конфликт, давняя неприязнь. Не исключены сложности бытового или морального порядка, например, при общении с больными или пожилыми людьми.

Скрпион

Сегодня атмосфера вокруг Скорпионов мрачновата, но сами Скорпионы не будут испытывать по этому поводу затруднений. Большинство Скорпионов будет вести себя настолько осторожно, что ничего не потеряет при любом раскладе событий. Если вы ненадолго поверили в чудо, то вновь станете реалистом. Скорпионы-скептики будут рады произнести коронную фразу «я же говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет».

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется быть экономными, дальновидными, ответственными, особенно, в материальных и профессиональных вопросах. Важно грамотно распорядиться находкой, подарком или удачным вариантом, чтобы не прогадать ни сейчас, ни в долгосрочной перспективе. Возможно, потребуется продуманная жертва или вынужденный риск. Хорошо приобретать или сбывать с рук старые вещи, заниматься раритетами.

Козерог

Сегодня оптимизм Козерогов сменится скепсисом. Особенно, если удачи не отвечают запросам и надеждам. Вы можете ощутить дефицит признания и понимания, оказаться во власти негативных эмоций, зависти, ревности, подозрительности. Возможно, вы будете недовольны подарком или посчитаете недостаточной компенсацию за свои прежние вложения. В чем-то вы правы, но стоит помнить, что это еще не финал истории.

Водолей

Для Водолеев этот день связан с теми или иными ограничениями, например, с молчанием и уединением. Наиболее сознательные Водолеи пойдут на них добровольно - например, посчитав, что лишения сейчас окупятся впоследствии. Не исключено желание искупить грехи и похоронить прошлое. К принудительной аскезе вас может вынудить состояние здоровья, профессиональная или правовая ситуация, домашняя обстановка.

Рыбы

Сегодня Рыбам полезно быть реалистами и отдавать себе отчет в предстоящих ограничениях. Это особенно важно, если вы намерены впредь жить по твердым принципам, следовать профессиональному долгу, служить коллективному проекту или серьезному призванию. День усиливает разочарования и помогает избавиться от иллюзий, но не исключено, что вы будете цепляться за ценности, с которыми не готовы расстаться.