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Погода в Коми ударила по метеозависимым людям

Погода в Коми ударила по метеозависимым людям

22 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Хуже было только в 2015 году

В столице Коми зафиксировали падение атмосферного давления. Оно оказалось значительно ниже нормы. Почему – рассказали в ЦГМС региона.

По информации метеорологов, атмосферное давление на сегодня упало до отмет4ки в 719 ртутного столба при норме 753. Это очень низкий показатель, при этом средние значения также были в этом месяце ниже нормы – в районе 742 миллиметров. Ниже было только в 2015 году. когда приборы показали 714 миллиметров.

Все дело в том, что сейчас над Коми проходят циклоны с Запада и Атлантики, которые движутся медленно, а к тому же становятся причиной обильных осадков. Так, в Сыктывкаре за 21 день выпала уже двухмесячная норма осадков. Зима же стала аномально теплой, хотя в некоторых районах зафиксированы показатели в -41 градус. Кстати, как отмечает «Комиинформ», самое низкое давление в мире равнялось 637 миллиметрам, а зафиксировали его в центре торнадо в 2003 году.

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Погода

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