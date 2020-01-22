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Электронная очередь и call-центр: регистратура сыктывкарской поликлиники стала комфортнее (фото)

Электронная очередь и call-центр: регистратура сыктывкарской поликлиники стала комфортнее (фото)

22 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / Электронная очередь и call-центр: регистратура сыктывкарской поликлиники стала комфортнее (фото)
Но это еще не все изменения в работе больницы

В городской поликлинике №3 состоялось открытие проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Портал PG11.ru выяснил, в чем заключаются изменения в работе больницы и что об этом думают жители Сыктывкара.

Открытие состоялось 21 января. Мероприятие посетил Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. Как рассказали в Минздраве, для того, чтобы переформатировать работу регистратуры, кабинетов амбулаторного приема, забора крови, обустроить отделение профилактики, понадобилось полгода. За это время в поликлинике переоснастили рабочие места и обучили персонал.

Уже с первого этажа посетителям поликлиники есть чему удивляться: вместо малюсеньких окошек регистратуры теперь комфортные столы, а напротив находится комфортная зона ожидания. К услугам пациентов теперь есть электронная очередь, инфоматы и табло вызовов.Несколько регистраторов теперь ведут запись пациентов в call-центре.Появился администратор по диспансеризации. Люди, которым нужно пройти эту процедуру, идут сразу к нему. Это разгрузит регистратуру. Отделение профилактики, где проходят диспансеризация, расположено на втором этаже, для него выделено три кабинета. Главный плюс разделения очередей в регистратуру и в отделение диспансеризации - здоровые люди практически не пересекаются с больными.Также изменилась запись на забор крови. Теперь каждый пациент записывается на определенное время и заходит по приглашению, которое отображается на табло в коридоре.

- Новый облик поликлиники определяют не только отремонтированные помещения, а прежде всего новые подходы к оказанию медицинской помощи. Мы видим, что людям легче стало записаться на прием.

- Самое главное - люди поняли, что можно работать по-другому, когда в поликлинике комфортно и пациенту, и доктору. Мы добились того, что число обращений в регистратуру уменьшилось в два раза, значительно сократилось и время пребывания пациента в поликлинике. Свою задачу мы видим в том, чтобы поддерживать тот уровень, который достигли, и совершенствовать работу в новом формате, - отметила главный врач поликлиники Наталья Сухорукова.

Чтобы пациентам было проще ориентироваться в так сильно поменявшемся здании поликлиники №3, на стенах повесили яркие указатели и памятки. Также на первом этаже есть лист пожеланий и жалоб и стенд с правилами поведения. По ходу осмотра изменений Министр здравоохранения Дмитрий Березин интересовался у пациентов, как проходит их лечение и все ли их устраивает.Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете об изменениях в поликлинике №3? Делитесь в комментариях.

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