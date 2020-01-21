Фото дня в Сыктывкаре: домашний сад в лучах утреннего солнца

Солнечные рассветы в Сыктывкаре, похоже, подошли к концу, ведь синоптики обещают, что небо затянут облака. Землю укроет снег, но воспоминания о редких лучах в окнах многоэтажек навсегда останутся на снимках, которые делают горожане. Один из них попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@andrew5.12.2

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