Фото дня в Сыктывкаре: домашний сад в лучах утреннего солнца

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: домашний сад в лучах утреннего солнца21 января 2020
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Андрей Тихонов
Солнечные рассветы в Сыктывкаре, похоже, подошли к концу, ведь синоптики обещают, что небо затянут облака. Землю укроет снег, но воспоминания о редких лучах в окнах многоэтажек навсегда останутся на снимках, которые делают горожане. Один из них попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@andrew5.12.2
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21 января 2020, 16:32