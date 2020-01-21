В Коми соберут волонтеров, чтобы восстановить тропу на Маньпупунер

В Коми соберут волонтеров, чтобы восстановить тропу на Маньпупунер21 января 2020
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wikipedia.org / Каменные болваны на плато Маньпупунер
Вертолетные туры ситуация не затронет
Туристический сезон 2019 года оказался для плато Маньпупунер тяжелым: толпы людей и сырое лето испортили тропу к седьмому чуду России. Об этом сообщает «Комиинформ».
По словам директора Печоро-Илычского заповедника Леонида Симакина, плохая погода летом привелка к тому, что тропа на плато была просто растоптана туристами. Теперь, чтобы сохранить ее, заповеднику придется ограничить количество туристов, которые посещают достопримечательность летом, почти вдвое.
Так, в 2019 году люди посещали болванов каждый день. В 2020 году группы будут отправлять только по 2-4 раза в неделю:
- Мы будем заключать соглашение с волонтерами, которые помогут восстановить и обустроить тропу. Вероятно, сформируем, 3-4 группы волонтеров, - сообщили Леонид Симакин.
Вертолетные туры, как можно догадаться, ограничения не затронут. Полеты продолжатся в том же объеме. Завершить восстановление тропы планируют уже в 2020 году.
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