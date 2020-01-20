Фото дня в Сыктывкаре: ослепительный рассвет над утренним городом

Зимой в столице Коми солнце становится очень нечастым гостем, пооэтому горожане стараются поймать эти чудесные моменты хотя бы на камеру. Именно такой снимок, где наша родная звезда сияет оселпительным светом, попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Olga Markova

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