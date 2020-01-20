Медики рассказали, почему опасно пить минералку

Вода с минералами полезна – так считают все, но и она может быть опасна для здоровья. По мнению врачей, пить ее просто так не следует. Почему – рассказала врач диетолог Елена Соломатина в материале РИА Новости.

Так, минеральная вода делится на три типа: столовую, лечебную и лечебно-столовую. Они отличаются уровнем концентрации солей. Также выделяют кислые и щелочные воды:

- Воды имеют разную минерализацию. Например, у лечебных вод она сильная, содержание соли там около десяти граммов на литр. В лечебно-столовых - от трех до десяти граммов, а в столовой содержится не более трех граммов растворенной соли на один литр воды, - рассказала Соломатина.

Врач считает, что пить столовую воду можно почти бесконечно – до двух литров день:

- С ней можно заваривать чай, кофе и даже готовить пищу, - пояснила диетолог.

А вот лечебную минералку пить можно только по рекомендации врача. Обычно ее прописывают при проблемах с кишечником, поджелудочной железы, печени, мочевых путей и подагре. Щелочные воды, где показатель повышен, и вовсе применяются при повышенной кислотности – при гастрите, язве и других болезнях.

- Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках, - предупредила врач.

Постоянное употребление такой воды может вызвать повышенное содержание кальция в крови, что усиливает свертываемость крови и может вызвать образование тромбов, а как следствие – инфарктов и инсультов:

- Кальций также может откладываться на створках сердца, что в дальнейшем приведет к аритмии, - добавила диетолог.

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