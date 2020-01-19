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На север Коми обрушится мощный шторм с метелью

На север Коми обрушится мощный шторм с метелью

19 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
МЧС рекомендует жителям оставаться дома

В Коми резко изменится погода. На территории пройдет активный циклон. МЧС региона объявило штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, с 22:00 19 января до 16:00 20 января в Воркутинском районе ожидается усиление западного ветра 10-15 м/с, порывами 17-22 м/с, метель, ухудшение видимости до 500 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
  • Ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.
  • Убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

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