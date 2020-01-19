Фото дня в Сыктывкаре: безмятежность зимней природы в свете заката

@pavel_valdy

- Ребятки, сегодня без поста. Просто насладитесь этой зимой красотой: закат, высохший репейник, который усыпан снегом, снежочек всюду на земле. Всюду красота!

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