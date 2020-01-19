Фото дня в Сыктывкаре: безмятежность зимней природы в свете заката

Фото дня в Сыктывкаре: безмятежность зимней природы в свете заката19 января 2020
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@ pavel_valdy
Горожане делятся атмосферными снимками
@pavel_valdy
- Ребятки, сегодня без поста. Просто насладитесь этой зимой красотой: закат, высохший репейник, который усыпан снегом, снежочек всюду на земле. Всюду красота!
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