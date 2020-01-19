Белоснежная Пелагея, черный Уголек и безымянный котенок: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Пелагея

Белоснежная красавица Пелагея - замурчательная кошечка, которая очень мечтает о своем доме и любящих хозяевах. Она очень добрая и во всех отношениях идеальна. Пелагея очень ласковая и общительная. Кошечка здорова, приучена к лотку на наполнитель. Уголек

Очаровательный котик полностью черного/шоколадного окраса. Угольку не больше двух лет. Это ласковый, игривый кот, но пристраивается в семью без других животных, потому что немного ревнив и может начать борьбу за ваше внимание. Уголек без проблем ходит на лоток, кастрирован и абсолютно здоров. Маркиз

Это невероятно нежный, ласковый мурлыка, который обожает все виды почесываний и поглаживаний. Котофей молод, ему около года, здоров, в еде не привередлив. Маркиз хорошо воспитан, в лоток ходит без промахов. Приезжайте на смотрины, Маркиз ждет вас! Сиси

Самая шилопопая, любопытная и ласковая кошечка ищет любящих котородителей. Она еще совсем юная, ей нет и шести месяцев. С Сиси вам некогда будет скучать, она очень общительная и контактная. Были некоторые проблемы со здоровьем, но сейчас все хорошо. Сиси уже стерилизована, на лоток ходит как на сетку так и с наполнителем. Если вы ищете кошку, которая смогла бы стать для вас настоящим компаньоном, то Сиси и вы отлично друг другу подойдете. Безымянный котик

Ему всего около четырех месяцев. К сожалению, срок передержки заканчивается, поэтому мы срочно ищем для малыша самых замурчательных котородителей. Этот желтоглазый красавец обещает не шалить, квартиру не разносить и любить вас так сильно, как умеет только он. Котенок кастрирован, на лоток ходит без промаха.

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