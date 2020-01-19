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В Коми нашли мужчину, который пропал после Нового года

В Коми нашли мужчину, который пропал после Нового года

19 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото: Усинск.Онлайн
Поиски обернулись настоящим детективом

1 января в Усинскее пропал 32-летний Евгений Шуляпков. Его разыскивали больше двух недель и, наконец, нашли. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Как рассказала инфорг поисков, сообщение о пропаже человека пришло 16 января. Она тут же начала делать все возможное, но в ходе «расследования» все оказалось не так просто:

- Вечер пятницы, а город маленький - выехать на задачи особо некому. Свободен только один доброволец - девушка, но одна она на задачу выехать не может, поскольку по правилам отряда группа состоит минимум из двух человек… В итоге девушка-поисковик берет себе в компанию мужа - и вместе они выезжают на опрос и оклейку, - рассказала волонтер.

- Я же продолжаю сбор информации: звоню на место работы пропавшего, но начальник не берет трубку. Звоню в бухгалтерию, где узнаю, что договор с пропавшим расторгнут и не продлен. На рабочем месте его нет — он уехал домой. Больше информации никакой. Затем выясняю, что пропавший с другом снимали квартиру, узнаю адрес. К сожалению, выясняется, что с этой квартиры Евгений с другом съехали. Узнаю номер телефона друга, но дозвониться на него не получается. Пишу смс: «Перезвоните срочно, ДПСО Лиза Алерт», приходит ответ: «Евгений по адресу…..» и чей то номер телефона. Пытаюсь дозвониться, но сначала звонки скидывают, а потом телефон и вовсе выключатся. Время 23:00, ночь. Звоню в ОМВД по г. Усинск, но до 00:15 дозвонится так и не могу, - вспоминает инфорг.

После этого женщина позвонила в полицию, где пообещали проверить адрес, но этого так и не произошло. Правоохранители пообещали съездить во второй раз, но снова тишина. Тогда горожанка связалась с женой пропавшего и вышла на человека, который дал тот самый адрес. Его же обеспокоенные женщины попросили съездить на место и попросить Евгения, если он там, позвонить маме, которой уже три раза вызывали скорую помощь.

- И вот она эта долгожданная минута - мне звонит жена пропавшего, и плачет. С перепуга я не сразу поняла, что случилось, пока не услышала слова благодарности. Евгений вышел на связь с родными, он живой и с ним все хорошо, просто не мог позвонить домой. К счастью, этот поиск закончился благополучно. Не теряйте своих близких, - подытожила волонтер.

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Розыск

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