Фото дня: белая пустыня в лесу Сыктывкара

Хотя в этом году зима аномально теплая, сыктывкарцы успели сделать несколько атмосферных фото. Вот, например, одно из них - снежная опушка леса. Снимок «белой пустыни» попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

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