Фото дня: белая пустыня в лесу Сыктывкара

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня: белая пустыня в лесу Сыктывкара18 января 2020
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@vladmakeenkov / instagram.com / Сыктывкарцы публикуют завораживающие снимки в соцсетях
Хотя в этом году зима аномально теплая, сыктывкарцы успели сделать несколько атмосферных фото. Вот, например, одно из них - снежная опушка леса. Снимок «белой пустыни» попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@vladmakeenkov
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