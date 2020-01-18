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Фото дня: белая пустыня в лесу Сыктывкара

Фото дня: белая пустыня в лесу Сыктывкара

18 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
@vladmakeenkov / instagram.com / Сыктывкарцы публикуют завораживающие снимки в соцсетях
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Хотя в этом году зима аномально теплая, сыктывкарцы успели сделать несколько атмосферных фото. Вот, например, одно из них - снежная опушка леса. Снимок «белой пустыни» попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

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