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Прогулки по главной площади и лесу: 8 эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Прогулки по главной площади и лесу: 8 эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram

18 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
@ulanovasvetlana / instagram.com / Сыктывкарки публикуют в соцсетях свои снимки
Горожанки радуют подписчиков своими снимками

Закончилась первая полноценная рабочая неделя. Самое время немного расслабиться и отдохнуть. А что может быть лучше, чем смотреть на красавиц из Сыктывкара, которые вновь опубликовали свои снимки в Instagram, чтобы порадовать подписчиков? Портал PG11.ru подготовил подборку из 8 фотографий. 

@kristina_tomsha_

Каким бы ты не был сильным, чья-то нежность всегда сильнее.

@ulanovasvetlana

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#смм #таргет #новогоднеепредсказание
#pg_beauty

@maroussia_light

Мы за эти праздники и выходные помимо гулянок с детьми и поездок за город, пересмотрели старые и парочку новых для нас фильмов!
✅Все части Гарри Поттера
✅Один дома 1 и 2 часть
✅Джунгли (задумка интересная, но сам фильм на троечку)
✅Куда ты пропала, Бернадетт? (Психологический фильм, я бы поставила 4 из 5)
✅Сериал «Бывшие» (за 3 дня все 2 сезона! Так что оценку ставить не буду и так понятно)
✅Продолжала смотреть сериалы «Энн» и «Детство Шелдона».
✅Ёлки последние
✅Ещё с Матвеем ходила на мультик «Фиксики против кработов» (очень даже не плохой мульт для детей)
А что смотрели вы? Может что посоветуете? #сыктывкар #розовыеволосы #syktyvkar #pinkhair #red #redhair #2019 #mood #pg_beauty #пг_красота #пг_красота_сыктывкар #зима # лес #фильмы

@russiangirl_sportsmen

#goodmorning #world #pg_beauty #syktyvkar #girls #instagood #love

@katyaosipova.a

Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам. #pg_beauty

@vv_sofa_vv

Миром правит Любовь

@psychology__h.a

Как восстановиться после Новогодних праздников? #сыктывкар #сыктывкаркоми #сыктывкарки #спб #психологсыктывкар #психологспб #психологспбонлайн #психологспботзывы #психологспбочно #психологкиров #pg_beauty #r_komi #spb #spbgram #spblive #spbgirl #syktyvkar

@nataliolesyakozlovy

Вот и стала я на год взрослее #pg_beauty

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации 

Instagram Красота

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