Прогулки по главной площади и лесу: 8 эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Прогулки по главной площади и лесу: 8 эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram18 января 2020
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@ulanovasvetlana / instagram.com / Сыктывкарки публикуют в соцсетях свои снимки
Горожанки радуют подписчиков своими снимками
Закончилась первая полноценная рабочая неделя. Самое время немного расслабиться и отдохнуть. А что может быть лучше, чем смотреть на красавиц из Сыктывкара, которые вновь опубликовали свои снимки в Instagram, чтобы порадовать подписчиков? Портал PG11.ru подготовил подборку из 8 фотографий.
@kristina_tomsha_
Каким бы ты не был сильным, чья-то нежность всегда сильнее.
@ulanovasvetlana
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#pg_beauty
@maroussia_light
Мы за эти праздники и выходные помимо гулянок с детьми и поездок за город, пересмотрели старые и парочку новых для нас фильмов!
✅Все части Гарри Поттера
✅Один дома 1 и 2 часть
✅Джунгли (задумка интересная, но сам фильм на троечку)
✅Куда ты пропала, Бернадетт? (Психологический фильм, я бы поставила 4 из 5)
✅Сериал «Бывшие» (за 3 дня все 2 сезона! Так что оценку ставить не буду и так понятно)
✅Продолжала смотреть сериалы «Энн» и «Детство Шелдона».
✅Ёлки последние
✅Ещё с Матвеем ходила на мультик «Фиксики против кработов» (очень даже не плохой мульт для детей)
А что смотрели вы? Может что посоветуете? #сыктывкар #розовыеволосы #syktyvkar #pinkhair #red #redhair #2019 #mood #pg_beauty #пг_красота #пг_красота_сыктывкар #зима # лес #фильмы
@russiangirl_sportsmen
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@katyaosipova.a
Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам. #pg_beauty
@vv_sofa_vv
Миром правит Любовь
@psychology__h.a
Как восстановиться после Новогодних праздников? #сыктывкар #сыктывкаркоми #сыктывкарки #спб #психологсыктывкар #психологспб #психологспбонлайн #психологспботзывы #психологспбочно #психологкиров #pg_beauty #r_komi #spb #spbgram #spblive #spbgirl #syktyvkar
@nataliolesyakozlovy
Вот и стала я на год взрослее #pg_beauty
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