Прогулки по главной площади и лесу: 8 эффектных фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Закончилась первая полноценная рабочая неделя. Самое время немного расслабиться и отдохнуть. А что может быть лучше, чем смотреть на красавиц из Сыктывкара, которые вновь опубликовали свои снимки в Instagram, чтобы порадовать подписчиков? Портал PG11.ru подготовил подборку из 8 фотографий.

@kristina_tomsha_

Каким бы ты не был сильным, чья-то нежность всегда сильнее.

@ulanovasvetlana

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@maroussia_light

Мы за эти праздники и выходные помимо гулянок с детьми и поездок за город, пересмотрели старые и парочку новых для нас фильмов!

✅Все части Гарри Поттера

✅Один дома 1 и 2 часть

✅Джунгли (задумка интересная, но сам фильм на троечку)

✅Куда ты пропала, Бернадетт? (Психологический фильм, я бы поставила 4 из 5)

✅Сериал «Бывшие» (за 3 дня все 2 сезона! Так что оценку ставить не буду и так понятно)

✅Продолжала смотреть сериалы «Энн» и «Детство Шелдона».

✅Ёлки последние

✅Ещё с Матвеем ходила на мультик «Фиксики против кработов» (очень даже не плохой мульт для детей)

А что смотрели вы? Может что посоветуете? #сыктывкар #розовыеволосы #syktyvkar #pinkhair #red #redhair #2019 #mood #pg_beauty #пг_красота #пг_красота_сыктывкар #зима # лес #фильмы

@russiangirl_sportsmen

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@katyaosipova.a

Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам. #pg_beauty

@vv_sofa_vv

Миром правит Любовь

@psychology__h.a

Как восстановиться после Новогодних праздников? #сыктывкар #сыктывкаркоми #сыктывкарки #спб #психологсыктывкар #психологспб #психологспбонлайн #психологспботзывы #психологспбочно #психологкиров #pg_beauty #r_komi #spb #spbgram #spblive #spbgirl #syktyvkar

@nataliolesyakozlovy

Вот и стала я на год взрослее #pg_beauty

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