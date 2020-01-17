Фото дня в Сыктывкаре: кусочек тепла и любви от холодной зимы

Внезапная оттепель застала сыктывкарцев в расплох, но далеко не все начали жаловаться и возмущаться, что с неба пошел дождь, а снег стал таять и превращаться в гололед. Есть люди, которые находят радость во всем и именно их снимок попадает внашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Анастасия Козлова

- Кусочек любви от зимы в виде тепла!

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