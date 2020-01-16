Погода в Сыктывкаре на 17 января: холод, ветер и лед

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Погода в Сыктывкаре на 17 января: холод, ветер и лед16 января 2020
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Фото из архива «Pro Города»
17 января в столицу Коми снова ворвутся холода. Растопленные жарким четвергом улицы пятница покроет льдом и снегом. Небо будет облачным с небольшими прояснениями, ветер с северо-западного перейдет в юго-западный и будет слабым, но ночью станет порывистым.
Погода в Сыктывкаре на 17 января:
Температура ночью: -9...-11 °C
Температура днём: -6...-8 °C
Облачно с прояснениями
Небольшой снег
Ветер: СЗ, с переходом на ЮЗ, слабый,
Ночью порывистый
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16 января 2020, 18:45