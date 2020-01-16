Погода в Сыктывкаре на 17 января: холод, ветер и лед

17 января в столицу Коми снова ворвутся холода. Растопленные жарким четвергом улицы пятница покроет льдом и снегом. Небо будет облачным с небольшими прояснениями, ветер с северо-западного перейдет в юго-западный и будет слабым, но ночью станет порывистым.

Погода в Сыктывкаре на 17 января:

Температура ночью: -9...-11 °C

Температура днём: -6...-8 °C

Облачно с прояснениями

Небольшой снег

Ветер: СЗ, с переходом на ЮЗ, слабый,

Ночью порывистый