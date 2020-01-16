Фото дня в Сыктывкаре: кусочки сладкого солнца в руках

Мандарины в России почему-то прочно укоренились в головах людей как символ зимы, а точнее - Нового года. Но в то же время они всегда ассоциируются с теплом и солнцем, ведь именно оно делает эти фрукты такими яркими и вкусными. Именно контраст этого оранжевого цвета и белизны сыктывкарской зимы попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

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