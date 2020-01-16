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Сотни сыктывкарцев останутся без холодной воды

Сотни сыктывкарцев останутся без холодной воды

16 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Неудобства связаны с ремонтом

В столице Коми выключат холодное водоснабжение по десяткам адресов. Подробнее об этом рассказали в городском водоканале.

По информации ОАО «Сыктывкарский Водоканал», 17 января в городе пройдут ремонтные работы на водопроводных сетях. В связи с этим с 09.00 до 20.00 пройдет отключение холодной воды по ряду адресов. Ниже представлен их полный список:

  • Октябрьский проспект 170, 180/1, 180;
  • Петрозаводская 17, 19, 21/1, 21, 22, 25, 34, 36, 38, 40/1, 40, 42, 44, 50, 52, 54/1, 54, 56, 58;
  • Тентюковская 81, 83, 85/1, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 221, 225, 225/1, 233, 239, 245, 267/1, 267/2, 269/1, 269, 271, 273, 279/1, 283, 285, 295А, 295, 301, 315.
  • На период отключения,17 декабря, будет осуществлен подвоз воды по адресам:
  • Октябрьский пр, д. 180/1;
  • ул. Тентюковская, д.101 (дворовая территория);
  • ул. Петрозаводская, д.19 (дворовая территория).

Напомним также, что 17 января с 09.30 до 12.00 пройдет ремонт трансформаторной подстанции СНТ «Юбилейный» в Эжве. 27 с 09.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 января без света останется дом №14 по улице Малышева. Далее 28 января с 13.30 до 15.000 отключат дом №31 по улице Пермской, а 29 января с 09.00 до 12.00 погаснут лампы жильцов дома №31 по улице Мира.

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