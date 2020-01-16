В Коми пропал мужчина с татуировкой в виде группы крови

В Воркуте объявили о розыске мужчины 1969 года рождения. Алексей Кондратьев пропал 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Алексей Кондратьев пропал в начале декабря 2019 года. Он вышел из дома и больше не появлялся. В последний раз его видели одетым в черную вязаную шапку или кепку, черную кожаную куртку до пояса, брюки темно-зеленого или серого цвета и зимние ботинки черного цвета. При себе мог иметь черную сумку через плечо.

Приметы:

На вид 55-60 лет

Рост: около 175 сантиметров

Среднего телосложения

Горбится

Носит очки

Волосы: короткие

На правой кисти татуировка в виде группы крови

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию по телефонам ОМВД России по г.Воркуте: 8 (82151) 2-98-93 (уголовный розыск), 2-98-02 (дежурная часть) 02 либо 112.

Напомним, что в Сыктывкаре тоже все еще ищут пропавшего человека - 58-летнего Александра Потапова. Мужчина ушёл из дома 12 декабря и не вернулся. Сын горожанина предполагает, что его отец мог потерять память. До сих пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

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