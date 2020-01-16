В Коми пришел мощный циклон: МЧС объявило штормовое предупреждение

В Коми пришел мощный циклон: МЧС объявило штормовое предупреждение16 января 2020
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Фото из архива «Pro Города»
МЧС рекомендует жителям оставаться дома
В Коми резко испортилась погода. На территории пройдет активный циклон. МЧС региона объявило штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, до 23.00 16 января 2020 года по Республике Коми ожидается усиление западного ветра 7-12 м/с, порывами 15-18 м/с, временами метель, ухудшение видимости до 500 метров.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
- Ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.
- Убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.
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16 января 2020, 10:30