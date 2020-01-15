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«Следы появлялись и исчезали»: сыктывкарцев шокировала запись с камеры наблюдения (видео)

«Следы появлялись и исчезали»: сыктывкарцев шокировала запись с камеры наблюдения (видео)

15 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Роман Гольке-Эберт для PG11.ru / Загадочное явление обнаружилось случайно
Запись сделана глубокой ночью

На днях в поселке Верхний Чов в столице Коми произошло нечто поистине странное: в одном из учреждений заметили необъяснимое явление. Подробнее о нем порталу PG11.ru рассказал очевидец.

По словам сыктывкарца, недавно в одном из зданий в Нижнем Чове установили камеры наблюдения. На днях их решили проверить, и каково было удивление горожан, когда они увидели на ночной записи необъяснимые пугающие вещи:

- Следы появляются на полу и исчезают, летают фантомы, - прокомментировал запись сыктывкарец.

На записи действительно заметны странные яркие следы, которые хаотично появляются в воздухе и на земле, а затем исчезают. Портал PG11.ru решил выяснить, что же это на самом деле и связался с руководителем центра, которая, как оказалось, знает причину загадочного явления. Следы на экране, по словам сыктывкарки, ни что иное, как блики от инфракрасного излучения в ночном режиме съемки.

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