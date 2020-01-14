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Фото дня в Сыктывкаре: зимний сквер у подножия храма

Фото дня в Сыктывкаре: зимний сквер у подножия храма

14 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Аида Кочурина
Горожане делятся необычными снимками в Сети

Красота застывшей сыктывкарской природы радует горожан даже в шумном городе. Особенно безмолвное очарование зрелищно в парках и скверах, где можно часами прогуливаться, любуясь этим симбиозом красивой арзитектуры, которой так мало в столице Коми, и чего-то живого, пусть и пока спящего.

Аида Кочурина

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