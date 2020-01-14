Жителей Коми возмутила двусмысленная реклама с полуобнаженной женщиной

В Коми возбудили дело в отношении индивидуального предпринимателя. Его заподозрили в том, что он запустил в Сосногорске непристойную рекламу службы доставки. Об этом сообщает антимонопольная служба Коми.

Заявление подали возмущенные граждане, которых возмутило содержание рекламы. На одной из них была изображена полуобнаженная женщина с рогами и двусмысленная фраза «Ядам тебе! Роллы, суши, пиццу, шаурму». На другой рекламе содержание было то же, но с женщиной в красном купальнике.

Управление антимонопольной службы усмотрело в рекламе признаки нарушения, а именно – запрет на использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Как отметили эксперты «Рекламного совета», двусмысленное выражение является оскорбительным и унизительным, кроме того, оскорбительным является использование образа дьявола – рога, хвост и так далее.

Напомним также, недавно из-за шуточной рекламы с участием «прифотошопленного» Квентина Тарантино произошла похожая история. В посте в соцсети говорилось о том, что режиссер решил купить несколько квартир в новом жилищном комплексе. Реклама призывала не упускать шанс поселиться рядом со знаменитостью, но кому-то такой ход не понравился. В результате антимонопольная служба возбудила совсем не шуточное дело о недостоверной рекламе, ведь на самом деле Тарантино явно не собирался приезжать и тем более покупать квартиру.

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