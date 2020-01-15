Сыктывкарцы на руках донесли женщину из леса до машины скорой (фото)

Сыктывкарцы спасли женщину, которой стало плохо. Горожане на руках вытащили ее из леса. Один из спасителей рассказал порталу PG11.ru, как все произошло.

История случилась 12 января на лыжной базе «Динамо» в Сыктывкаре. В тот день на ней прогуливалась на лыжах семья Лямовых из села Айкино в компании сыктывкарских экоактивистов. Внезапно они увидели, как одна из пожилых женщин, которая гуляла и дышала свежим воздухом на лыжне, упала.

- Мы находились рядом, помогли ей подняться. У пожилой женщины кружилась голова, ее тошнило. Мы вызвали скорую к базе «Динамо», но до нее нужно было еще дойти. Машина не смогла бы проехать по лыжне, - рассказала одна из спасительниц Валентина Лямова.

Самостоятельно старушка идти не могла. Тогда экоактивисты взяли ее на руки и понесли из леса к базе.

- Мы доложили фельдшеру скорой, что случилось. У женщины из-за сахарного диабета было гипогликемическое состояние (низкий уровень глюкозы в крови - прим.ред.). Врачи ввели ей глюкозу, и старушке сразу стало лучше. Мы были очень довольны: оказались в нужное время в нужном месте и приняли правильное решение! - сообщила Валентина Лямова.

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