Сыктывкарцев напугал страшный шум со стороны эжвинской электростанции

14 января со стороны эжвинской теплоэлектростанции в столице Коми раздался странный шум. Горожане не на шутку забеспокоились, но вскоре администрация успокоила их сообщением на официальном портале.

Как выяснилось, сейчас на ТЭЦ в Эжве идут плановые продувки паропровода нового котла перед его вводом в эксплуатацию. Они необходимы для обеспечения надежности и работоспособности оборудования электростанции, которая снабжает Эжву теплом и горячей водой. В администрации отметили, что людям придется потерпеть, ведь работы продолжатся ежедневно вплоть до 31 января и будут сопровождаться повышением шума, хоть и незначительным.

Кстати, об электроэнергии. С 17 января по всей столице Коми пройдут ремонтные работы энергоустановок, в связи с чем люди периодически будут оставаться без света. Это продлится до 29 января. Полный список домов можно найти ЗДЕСЬ.

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