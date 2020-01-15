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Житель маленького коми поселка создал музей мототехники и прославился на всю Россию

Житель маленького коми поселка создал музей мототехники и прославился на всю Россию

15 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Никита Шурмин / Житель маленького коми села создал музей мототехники и прославился на всю Россию
Экспонаты хранятся в здании Дома культуры

23-летний учитель истории и обществознания Никита Шурмин создал единственный в своем роде музей мототехники. Он находится в Прилузском районе, поселке Усть-Лопью, в одном из помещений местного Дома культуры. Открытие состоялось 27 июля 2019. Также о Никите и его труде написал крупный телеграм-канал «Mash», у которого почти 1 500 000 подписчиков в осоциальной сети «ВКонтакте». Портал PG11.ru пообщался с молодым человеком и выяснил, как ему удалось создать уникальный музей мотоциклов.

Расскажите, откуда взялась идея создания музея? Как вы к этому пришли?

- Идея коллекционировать советскую мототехнику возникла 4 года назад. Все началось с того, что я отреставрировал мопед «Рига-13». Он и стал моим первым экспонатом. С того момента я увлекся мотоциклами более серьезно.

Что вы почувствовали, когда поняли, что ваш труд заметили и оценили не только земляки, но и жители всей России?

- Не знаю даже. Я же не один такой на всю Россию. Есть множество людей, которые также восстанавливают технику.

Сколько сейчас экспонатов в вашем музее?

- Коллекция состоит из 30 единиц мототехники. В музее расположены 15, часть мотоциклов на ремонте. Другая часть, ввиду своих размеров, в музей не поместилась. Думаю о расширении помещения. Все мотоциклы на ходу.

Помещение, в котором содержатся мотоциклы - ваше или вы его арендуете?

- Помещение расположено в здании Дома культуры. Оно не эксплуатировалось, поэтому мне спокойно выделили его в пользование.

Как много денег уходит на содержание музея? Есть ли какая-то помощь со стороны?

- Денег уходит много. Я даже уже и не считаю, так что сказать, сколько я уже потратил, не смогу. Иногда восстановить мотоцикл стоит в разы дороже, чем купить. На открытии музея я выиграл грант на республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика: Крохаль» на 50 000 рублей. А так помогают родственники, друзья и все неравнодушные люди.

Где вы находите экспонаты?

- В пунктах металлоприема, на свалках. Что-то покупаю у людей, кто-то передает мотоциклы в дар.

Какие мотоциклы есть сейчас в коллекции?

- Мотоциклы: «Иж», «Минск», «Восход», «Урал», «Днепр», «Тула», «Ява». Из мотороллеров есть «Тулица», «Вятка» и «Муравей». Еще есть три мопеда: «Верховина», «Рига», ЗИФ и два мокика (мопед с коробкой передач и без велосипедного привода): «Карпаты» и «Дельта».

Могут ли посетители приобрести понравившийся экспонат?

- Нет, технику я не продаю.

Есть ли у вас права и какие открыты категории?

- У меня есть права категории А и В. Из личного транспорта есть ВАЗ-2109.

Музей открыт для посещения, единственное, что нужно сделать - это заранее договориться с Никитой. Посетитель может быть любого возраста. Вход свободный.

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Культура Мотоциклы Необычное

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