Фото дня в Сыктывкаре: пустынные ночные улицы под снежной пеленой

Снегопад в столице Коми доставил людям не только проблем, но и сделал город прекрасным, коутав его белым покрывалом. А особенно впечатляет эта волшебная картина ночью, когда сыктывкарцы спят. Именно эти моменты попдают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@konsta_tru

- Пустынные улицы и красота замершей природы позволяют наконец-то почувствовать себя в этом мире. Пройтись по городу, когда нет лишнего шума и суеты - это лучший подарок себе за этот день...

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