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В Сыктывкаре открылась интерактивная выставка о советской цензуре (фото)

В Сыктывкаре открылась интерактивная выставка о советской цензуре (фото)

13 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / В Сыктывкаре открылась интерактивная выставка о советской цензуре (фото)
Горожане смогут больше узнать о мрачном мире запретов СССР

В одном из культурных центров Сыктывкара начала свою работу необычная выставка, посвященная цензурным практикам СССР. Корреспондент портала PG11.ru посетил открытие и выяснил, как устроена эта непривычная экспозиция.Выставка под названием «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры» открылась в сыктывкарском «Револьт-центре». Выставку привезло международное общество «Мемориал», которое несколько лет назад признали иностранным агентом. Координатор выставок этого общества Анна Булгакова рассказала, что подготовить такое мероприятие было трудно

- За каждой буквой стоит огромный труд в архивах, библиотеках. Для того, чтобы, к примеру, добыть портрет какого-нибудь редактора, который что-то запрещал, «цепного пса цензуры», приходилось иногда перелопатить множество фондов. Также у нас было много научных консультантов, которые помогали нам.

Обычно человек, который пришел на выставку, сразу видят зал и эспонаты. Но организаторы этой экспозиции спрятали все в своеобразный черный «куб». Помещение получилось маленьким, а посетителей пришло много. Поэтому, чтобы всем было комфортно, каждому на входе выдают номерок, обозначающий очередность входа - люди входят группами по десять человек на десять минут. Такая система посещения действовала только на открытии, в остальные дни работы выставки, когда посетителей будет меньше, можно будет проходить свободно. Каждому гостю выставки также предлагается карманный фонарик, чтобы иметь возможность хорошенько все рассмотреть, потому что света внутри «куба» очень мало. Справа от входа располагается «касса» в виде алфавита. Каждая буква соответствует какому-либо термину или экспонату, представленному в экспозиции. Карточки из «кассы», если вдруг они очень понравились, можно брать себе. На открытии Анна Булгакова кратко объяснила каждой группе гостей, как пользоваться этой своеобразной «навигацией». Все экспонаты на этой выставке разрешается трогать, можно без стеснения брать наушники, чтобы слушать аудиоматериалы. Помимо фонариков, для освещения экспонатов используется локальное освещение, посетители могут включать и выключать его по своему желанию.Слева от входа расположена доска, на которой любой желающий может поделиться своей историей, как-то связанной с цензурой времен СССР. Открытие выставки плавно перетекло в «Читакль», который, по сути, является «спектаклем с листа». Главное отличие от обычного спектакля заключается в том, что участники в процессе заглядывают в текст, а не произносят его наизусть. На «Читакле» зрители услышали повесть Игоря Бобракова «Театральная повесть», в которой рассказывается история труппы студенческого театра, которая бросила вызов тоталитарному обществу и смогла победить. Повесть основана на реальных событиях, которые происходили в Сыктывкаре в 70-х годах. В чтениях имел возможность поучаствовать любой из гостей мероприятия.Выставка продлится до 11 февраля.

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