На Коми надвигается снежная буря

В Коми ожидается резкое ухудшение погоды. На два района республики надвигается мощная метель. МЧС региона объявило штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков в ближайшее время и с сохранением до 9.00 13 января 2020 года в восточных районах республики ожидается усиление юго-западного ветра 7-12 м/с, порывами 15-18 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 метров.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

Ограничить время нахождения на улице, в том числе прогулки детей.

Убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните номера телефонов энергослужб муниципального образования.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

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