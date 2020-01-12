В Москве пропал 37-летний житель Коми

30 декабря в столице России исчез 37-летний Сергей Пластинин. Он переехал туда из Удорского района, а на днях просто исчез. Об этом сообщает «Лиза Алерт».

Мужчина переехал в Москву несколько лет назад, но его родственники все еще живут в Коми. 30 декабря он связался с ним последний раз, а после этого бесследно исчез. Заявление о пропаже подала мать Сергея.

Приметы:

Рост: 167 сантиметров

Плотного телосложения

Волосы: темно-русые

Глаза: голубые

Особые приметы: смуглая кожа

Если кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, необходимо сообщить об этом по единому номеру «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 либо по единому номеру экстренных служб 112.

Напомним, что в Сыктывкаре тоже все еще ищут пропавшего человека - 58-летнего Александра Потапова. Мужчина ушёл из дома 12 декабря и не вернулся. Сын горожанина предполагает, что его отец мог потерять память. До сих пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

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