Фото дня: взгляд на стелу в Сыктывкаре с необычного ракурса

Стела на «кольце» - один из символов Сыктывкара. Именно по ней столицу Коми узнают в других городах. Фотографий стелы существуют тысячи, если не десятки тысяч, и как-то по-новому сделать снимок монумента трудно. Но сегодня в нашей рубрике «Фото дня» сыктывкарцы довольно необычным способом запечатлели стелу.

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