Прогулки по зимнему городу и фотосессии: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Новогодние каникулы подошли к концу и уже даже закончилась первая рабочая неделя, в которой было всего два дня. Но красавицы Сыктывкара на выходных не забывали про своих подписчиков и публиковали эффектные фото в соцсетях. Портал PG11.ru сделал подборку из 8 лучших снимков.

@maroussia_light

Предновогодний корпоратив с моими девочками - это всегда что-то невероятное! В этот раз Рита пришла первой, что крайне необычно, а мы никак не могли вызвать такси и опоздали минут на 40. Дальше всё как всегда, поели, попили, потанцевали, а потом резко мы остались с Таней вдвоём. У нас с ней была целая фотосессия с фотографом, и конечно же безудержные танцы! Мы даже ни разу не присели, натанцевались от всей души!) Заряд хороших эмоций останется надолго #сыктывкар #розовыеволосы #syktyvkar #pinkhair #red #redhair #2019 #mood #pg_beauty #пг_красота #пг_красота_сыктывкар #новыйгод2020 #новыйгод #корпоратив #подруги #танцы #skybar

@kristina_tomsha_

Счастье - это когда дома ждут папа и мама с горячим чаем, а может и не чаем. А ты, как на батарейках шустро чистишь весь двор от снега, громко включив музыку на машине, и двери нараспашку... и улыбка до ушей.. Знаете, счастье - это дом. Сегодня мы втроём, и я их малышка. Как же я вас люблю... храни Вас Господь

@karinalytkina01

Завтра первый рабочий день? потом опять 2 выходных , потом активно берусь за работу и свои цели. Вчера таки уже написала список, уже хочу ставить галочки напротив. А вообще , хотела бы я поделиться с вами своими достижениями и целями, но в месте где я живу, это делать опасно. Этот год будет максимально направлен на то чтобы подготовится к переезду. Хочу жить в большом городе, где никто ни с кем не знаком, где нет сплетен, где каждый день новые лица, новые знакомые, и много возможностей. И так и будет.

Вы поставили себе цели на этот год?

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@19_katerinka

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@ulanovasvetlana

Меня тут спрашивают активно - почему в шапке написано про СММ, а на последних 9 постах ни слова об этом?

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Друзья, я это сделала умышленно, ну какой СММ на новогодних каникулах? У всех на уме салаты, елка и все прочие атрибуты. Зачем грузить людей работой во время каникул, согласны?

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Но не переживайте, праздники кончаются, совсем скоро начну заваливать вас информацией

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И с наступающим Рождеством всех!!! Пусть вас берегут ваши ангелы!

@russiangirl_sportsmen

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Любая трудность дарит мудрость.

@olchikkozlitina

#pg_beauty

@_alena_kuklina

Безумно классные профессионалы. Благодарю за фотосет, спасибо вам милые мои

Фото: @artem_zaslona

Макияж: @tanyavetoshkinaa

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Моя мелодия всегда со мной.Может и я заряжаюсь тобой, но вслед я тебе просто ухмыляюсь, а ты считаешь что улыбаюсь)

#пг_красота

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