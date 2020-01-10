Неизвестные собирают деньги пострадавшим на пожаре в Ухте

В Сети появилась информация о сборе средств для пострадавших от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Людей призывают не вестись на уловки мошенников.

Напомним, 9 января около 17 часов на ухтинском нефтезаводе случился пожар, за которым последовала серия взрывов. Пламя удалось потушить только к полуночи, но в результате ЧП ликвидировали, а в ходе инцидента пострадал только один человек, и тот без угрозы жизни.

При этом официально известно, что он обеспечен всем необходимым и для него сбора средств не ведется. Горожан просят не обращать внимания на уловки мошенников и не жертвовать свои деньги. Отметим также, что Глава региона также поручил Минпрому и Минприроды оценить возможный промышленный и экологический ущерб от инцидента.



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