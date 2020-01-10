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Фото дня в Сыктывкаре: снежная метель похоронила двухколесного «коня»

Фото дня в Сыктывкаре: снежная метель похоронила двухколесного «коня»

10 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
@koroleva2911
Горожане делятся необычными снимками в Сети

Снег скрывает не только грязь и недостатки горосдких улиц, но иногда и имущество сыктывкарцев. Так случилось и с велосипедом, который кто-то оставил на парковке. Одинокий двухколесный друг неизвестного жителя стоилцы Коми оказался похоронен под толстым слоем белого покрывала, которое, очевидно, нанесло во время очередной метели. 

@koroleva2911

#Велопарковка#pg11_фотодня

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