Фото дня в Сыктывкаре: огонь и лед на Стефановской площади

Фото дня в Сыктывкаре: огонь и лед на Стефановской площади09 января 2020
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@m.ang.le
Горожане радуют подписчиков удивительными снимками
Новый год уже отгремел, но главная площадь столицы Коми продолжает радовать людей своими грандиозными фигурами зо льда. Именно одна из них привлекла своим великолепием внимание сыктывкарки, снимко которой попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@m.ang.le
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