«Засияли, засверкали улицы в огнях»: сыктывкарец написал душевную песню про Новый год (видео)

7 января сыктывкарец Владимир Иванов опубликовал на странице в социальной сети клип на собственную песню под названием «Новогодний Сыктывкар». В песне житель города желает всем счастья и успехов в Новом году, а клип состоит из потрясающих панорам города. Портал PG11.ru пообщался с автором песни.

Скажите, как вам пришла идея создания этой песни и клипа?

- Новый Год у меня совпадает с моим Днем рождения. А идея написать песню о Сыктывкаре пришла еще в далекие 90-е годы. Слова и музыка пришли мне в голову в начале января 2019 года, во время прогулки с детьми.

Слова и музыка написали вы. У вас есть музыкальное образование или это просто увлечение?

- Музыка - это мое второе увлечение после футбола. Музыкального образования у меня не имеется.

Вы играете только на гитаре?

- На гитаре и немножко на синтезаторе.

Где вы записывали музыку и вокал? Кто еще участвовал в создании композиции?

- Эту песню записал на студии, помогал мне звукорежиссер Александр Манарага. Вокал и аранжировка мои. В записи музыки были задействованы гитары и синтезатор. Идея во всем была моя, но без помощи у меня бы так не получилось.

Сколько времени заняло создание композиции?

- Лично у меня ушла примерно неделя на создание готовой композиции с аранжировкой, на студии записали за несколько часов и, конечно, честь и хвала звукорежиссеру за сведение.

А как долго «вынашивали» текст?

- Не поверите, минут 20.

В клипе задействованы только ваши видео или чьи-то еще?

- Съемки провели Виктория Чеусова, Софья Селиванова, Андрей Мороков, Генрих Немчинов. Монтаж Генриха Немчинова.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вам приходила в голову идея написать что-то подобное? Пишите в комментариях.