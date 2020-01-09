Новый сыктывкарский вытрезвитель принял первых «постояльцев»

За новогодние выходные столичный вытрезвитель, который недавно открыли, принял первых посетителей. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает «Комиинформ».

Напомним, две палаты нового вытрезвителя в Сыктывкаре октрылись 30 декабря в наркодиспансере при отделении медосвидетельствования. А с 1 по 8 января в учреждении успели побывать первые горожане – трое мужчин. Каждый из них провел там больше суток.

Вытрезвление достигается естественным путем в течение нескольких часов без медицинского вмешательства. Длительность пребывания людей в палате вытрезвления составит от 3 часов до 1 суток. При необходимости сыктывкарцев будет осматривать врач психиатр-нарколог. Пребывание в палатах для граждан бесплатное за счет средств республиканского бюджета.



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