Жители Коми ополчились на новогоднюю елку с ослепительной гирляндой

Жители Коми ополчились на новогоднюю елку с ослепительной гирляндой09 января 2020
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Фото администрации МО ГО "Ухта"
В мэрии пообещали решить проблему
В Ухте произошел забавный и одновременно неприятный казус: праздничная ель с гирляндой стала предметом недовольства горожан. Об этом они написали на портале «Активный регион».
В сообщении говорится, что на елку к Новому году повесили гирлянду, но она оказалась очень яркой и более того, мигает круглые сутки. Из-за этого жители близлежащих к Первомайской площади и их дети не могут даже нормально поспать, ведь сияние всю ночь беспокоит малышей.
- Нарядили елку, натянули гирлянду, и она не прекращает мигать ни вечером, ни ночью, ни утром. Нам невозможно спать, дети не могут уснуть даже при закрытых шторами окнах, - сказано в обращении.
Вскоре на эту проблему все-таки обратили внимание в администрации. Там заявили, что елкой занималось одно из ведущих предприятий города:
- Подключение гирлянды выполнено к сети электроснабжения «Центральных электрических сетей». Затраты на новогоднюю иллюминацию взяла на себя компания, занимающаяся оформлением площади. Мы направили обращение жительницы в организацию для возможного изменения режима работы гирлянды, - прокомментировали ситуацию в мэрии Ухты.
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