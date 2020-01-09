Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Жители Коми ополчились на новогоднюю елку с ослепительной гирляндой

Жители Коми ополчились на новогоднюю елку с ослепительной гирляндой

09 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото администрации МО ГО "Ухта"
В мэрии пообещали решить проблему

В Ухте произошел забавный и одновременно неприятный казус: праздничная ель с гирляндой стала предметом недовольства горожан. Об этом они написали на портале «Активный регион».

В сообщении говорится, что на елку к Новому году повесили гирлянду, но она оказалась очень яркой и более того, мигает круглые сутки. Из-за этого жители близлежащих к Первомайской площади и их дети не могут даже нормально поспать, ведь сияние всю ночь беспокоит малышей.

- Нарядили елку, натянули гирлянду, и она не прекращает мигать ни вечером, ни ночью, ни утром. Нам невозможно спать, дети не могут уснуть даже при закрытых шторами окнах, - сказано в обращении.

Вскоре на эту проблему все-таки обратили внимание в администрации. Там заявили, что елкой занималось одно  из ведущих предприятий города:

- Подключение гирлянды выполнено к сети электроснабжения «Центральных электрических сетей». Затраты на новогоднюю иллюминацию взяла на себя компания, занимающаяся оформлением площади. Мы направили обращение жительницы в организацию для возможного изменения режима работы гирлянды, - прокомментировали ситуацию в мэрии Ухты.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Необычное Новый год

Читайте также: Стало известно, сколько детей родилось в Сыктывкаре на новогодних каникулах

Следующая новость

Новость дня

Воровали сыр и резали друг друга ножами: как провели первые дни 2020 года жители Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Стало известно, сколько детей родилось в Сыктывкаре на новогодних каникулах Читать
вчера
Фото дня в Сыктывкаре: частичка леса в сердце города Читать
07 января
Жители Сыктывкара спасли собаку, которая провалилась в картофельную яму Читать
Посмотреть все
04 января Горки, олени и каток: как отдохнуть на новогодних каникулах
Загрузка...

Новости России и мира

29 декабря 2019
Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых
27 декабря 2019
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми
27 декабря 2019
В Алма-Аты рухнул пассажирский авиалайнер: погибли 14 человек
25 декабря 2019
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря 2019
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru