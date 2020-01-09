Жители Коми ополчились на новогоднюю елку с ослепительной гирляндой

В Ухте произошел забавный и одновременно неприятный казус: праздничная ель с гирляндой стала предметом недовольства горожан. Об этом они написали на портале «Активный регион».

В сообщении говорится, что на елку к Новому году повесили гирлянду, но она оказалась очень яркой и более того, мигает круглые сутки. Из-за этого жители близлежащих к Первомайской площади и их дети не могут даже нормально поспать, ведь сияние всю ночь беспокоит малышей.

- Нарядили елку, натянули гирлянду, и она не прекращает мигать ни вечером, ни ночью, ни утром. Нам невозможно спать, дети не могут уснуть даже при закрытых шторами окнах, - сказано в обращении.

Вскоре на эту проблему все-таки обратили внимание в администрации. Там заявили, что елкой занималось одно из ведущих предприятий города:

- Подключение гирлянды выполнено к сети электроснабжения «Центральных электрических сетей». Затраты на новогоднюю иллюминацию взяла на себя компания, занимающаяся оформлением площади. Мы направили обращение жительницы в организацию для возможного изменения режима работы гирлянды, - прокомментировали ситуацию в мэрии Ухты.

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