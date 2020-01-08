Фото дня в Сыктывкаре: частичка леса в сердце города

@polen_z_

- Кто бы там что не говорил, дескать, в нашем городе нет красивых мест и в целом Сыктывкар не презентабельный город, я не поддерживаю это мнение. Все же эти самые красивые места есть. Просто вы их не видите или не хотите видеть.

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