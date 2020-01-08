В одном из сел Коми не хватило снега на рождественский вертеп

В Прилузском районе Коми построили необычный вертеп. Его сделали из бревен, так как на снежный просто не хватило…снега. Об этом сказано на портале ТОС «Возрождение».

Напомним, что эта зима в России оказалась аномально теплой, и даже сейчас это ощущается в большинстве районов Коми. Несмотря на снежные бури, местами снега просто не оказалось. Такая участь постигла и село Лойма, где люди остались без стройматериала для рождественского вертепа.

И тем не менее, проблема заставила людей найти решение. Он не стали жаловаться в Сети, а просто взяли и построили вертеп из бревен:

- Какая беда? Лоемцы сделали вертеп из дров. Поздравляем всех с наступившим праздником, желаем не унывать и в любой сложной ситуации находить нестандартные решения, - рассказали активисты.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»