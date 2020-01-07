Фото дня: закат в зачаровывающем лесу в Сыктывкаре

Сегодня, 7 января, православные сыктывкарцы празднуют Рождество. Своеобразное поздравление с этим праздником сделал и фотограф, чей чарующий снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

С Рождеством всех!

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