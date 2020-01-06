В Коми стало на полторы тысячи человек меньше

В конце 2019 года в Коми отметили серьезное сокращение населения. Убыль составила 1658 человек, и это только по естественным причинам. Об этом сообщает Комистат.

Так, с января по октябрь в Коми родилось 6672 человека, а умерло почти на две тысячи больше – 8330 человек. Таким образом убыль составила 1658 человек, при этом в 2018 году цифра была существенно меньше – 1025 человек. При этом наибольший разрыв зафиксирован в рамках городов.

Основными причинами такой удручающей картины стали болезни системы кровообращения, наличие новообразований и злокачественных областей и внешнее воздействие. Последнее по большей части относится к самоубийствам и случайным отравлениям алкоголем. Убийства из этого составляют 1%, ДТП 0.8%, а случаи на воде 0.6%.

Что касается миграции, за январь-октябрь 2019 года в Коми приехало 24932 человека, а уехало 31311 человек. Миграционная убыль составила 6379 человек.

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