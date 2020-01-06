«Это только начало чего-то большого»: певица из Сыктывкара о всероссийском конкурсе «Новая Звезда»

Солистка Коми филармонии и ансамбля «Асъя кыа» Екатерина Курочкина выступила в финале всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», но победу одержать ей не удалось. Тем не менее, она не унывает и еще может стать победительницей зрительского голосования. Об этом сообщает «КП в Коми».

Пока жюри присудило победу исполнительнице из Краснодарского края Софии Легран, но второго победителя выбирают зрители. Именно поэтому у Екатерины еще есть шанс, да и сама сыктывкарка не унывает:

- Это не конец... Это только начало чего-то большого и хорошего! - заявляет певица.

Она даже поздравила соперницу самыми теплыми словами и пожелала ей удачи в будущем:

- Это наиталантливейший человек! Был спор между мной и Софой. Жюри сделали свой выбор, и я ему рада. Для меня уже победа быть там, я обрела больше, чем миллион! Я обрела опыт, людей, которых я полюбила всем сердцем, – написала Курочкина на своей странице в социальной сети.

Чтобы проголосовать нужно отправить сообщение Z11 – номер участницы из Коми – на номер 1880.

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Как вы думаете, сможет ли Екатерина Курочкина победить в конкурсе с поддержкой зрителей? Пишите в комментариях.