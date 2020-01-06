Что опасно заказывать в ресторане: советы Роспотребнадзора

Питание в фастфуде давно признано не самым безопасным, но и ресторанам доверять стоит далеко не всегда. Какими блюдами можно отравиться даже в дорогом заведении, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, с точки зрения возникновения инфекции паснее всего многокомпонентные салаты, особенно с майонезом и сметаной. Не стоит доверять также пирожным и тортам с кремом, шаурме, и изделиям из рубленого мяса и студню.

Все дело в том, что именно с такой едой в организм человека могут попасть возбудители сальмонеллеза, иерсиниоза, дизентерии, кампилобактериоза, норовирусной и ротавирусной инфекций и вирусного гепатита А. Если же вы все-таки отравились, то в первую очередь нужно обратиться к врачу. Не только за помощью, но, и чтобы собрать доказательства:

- В этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пострадавшим также посоветовали сохранить чек из ресторана или взять выписку по банковскому счету, которые, вместе с копией медицинского заключения и претензией, необходимо направить владельцу ресторана заказным письмом с уведомлением о вручении. Если эти действия ни к чему не привели, можно обращаться с жалобами в суд и Роспотребнадзор.