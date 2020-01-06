Погода в Сыктывкаре на 7 января: небольшое похолодание и слабый снег

7 января в столице Коми ожидается небольшое похолодание. Утром и днем столбики термометров окажутся на отметке около -12 градусов. Но во второй половине дня синоптики обещают потепление и воздух прогреется до -7С. Снега почти не ожидается, но около полудня он все же может выпасть. Ветер сменится на южный и составит около 2-4 метров в секунду.

Погода в Сыктывкаре на 7 января: