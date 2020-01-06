Погода в Сыктывкаре на 7 января: небольшое похолодание и слабый снег

Осадков почти не ожидается
Погода в Сыктывкаре на 7 января: небольшое похолодание и слабый снег06 января 2020
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Фото из архива PG11.ru
7 января в столице Коми ожидается небольшое похолодание. Утром и днем столбики термометров окажутся на отметке около -12 градусов. Но во второй половине дня синоптики обещают потепление и воздух прогреется до -7С. Снега почти не ожидается, но около полудня он все же может выпасть. Ветер сменится на южный и составит около 2-4 метров в секунду.
Погода в Сыктывкаре на 7 января:
- Температурf: -12...-7 °C
- Облачно с прояснениями
- Днем небольшой снег
- Ветер: Ю, умеренный
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